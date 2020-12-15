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Материнский капитал в следующем году станет больше

Размер материнского семейного капитала (МСК) в 2021 году будет проиндексирован и составит 483 881,83 рубля.

Такая сумма устанавливается тем семьям, в которых первый ребенок родится (будет усыновлён) в 2021 г.

За рождение (усыновление), начиная с 2020 года, второго ребенка (или последующего, если право на материнский капитал ранее не возникло), размер МСК теперь составит 639 431,83 рубля.

Кроме того, есть обладатели материнского капитала, у которых право на него возникло раньше 2021 г., но они еще не успели воспользоваться средствами. Индексация в 3,7 % коснется как всей суммы, так и его оставшейся части.

Проверить сумму материнского капитала после обновления можно, заказав выписку в Личном кабинете на сайте ПФР (раздел «Материнский (семейный) капитал»). Она придет на указанную заявителем электронную почту в виде отдельного документа.

Общество
kuzbassnews.ru
15/12/2020
Общество
Новости Кузбасса

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