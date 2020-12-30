Маткапитал теперь можно отозвать с накопительной части пенсии

Женщины, направившие средства материнского (семейного) капитала (МСК) на формирование накопительной пенсии, могут при необходимости отозвать свое решение и распорядиться ими по другим направлениям*.
Это будет возможно при исполнении двух условий:
- Пенсия маме еще не назначена
- Средства МСК будут использованы на иные предусмотренные законом цели (улучшение жилищных условий, получение детьми образования, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов).
Воспользоваться средствами маткапитала можно в течение полугода с даты направления территориальным органом ПФР владельцу сертификата информации, что средства вернулись на счет ПФР.
В течение шести месяцев женщина может обратиться с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по одному из направлений, предусмотренных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в том числе о повторном направлении их на формирование накопительной пенсии. Также предусмотрено продление срока распоряжения материнским капиталом на 6 месяцев. Для этого также необходимо подать заявление в ПФР.
Если за предоставленный период женщина не использует возможность перенаправления средств материнского капитала и не подаст никаких заявлений, то Пенсионный фонд Российской Федерации в течение 3 месяцев переведет средства МСК в тот же негосударственный пенсионный фонд (управляющую компанию), в котором формировались ее средства пенсионных накоплений.
В Кемеровской области с начала действия Программы государственной поддержки семей, имеющих детей, 118 владельцев сертификатов решили направить средства МСК на формирование своей накопительной пенсии.
*Федеральный закон №409-ФЗ от 08.12.2020 «О внесении изменений в ст.12 Федерального закона №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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