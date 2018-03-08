МЧС предупредила кузбассовцев об ухудшении погоды

По данным Кемеровского Гидрометцентра, 9 марта на территории региона ожидается снег, мокрый снег, местами метели, снежные заносы, на дорогах гололедица. Ветер местами при порывах 14-19 м/с.
Главное управление МЧС России по Кемеровской области и Госавтоинспекция Кузбасса рекомендуют по возможности, ограничить использование личного автотранспорта при передвижении на дальние расстояния.
08/03/2018
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