МЧС предупредила кузбассовцев об ухудшении погоды

Певица из Кемерова выступит в эфире шоу «Песни» Десятого марта текущего года в эфире телевизионного канала «ТНТ» в шоу «Песни» покажут выступление...

Мэр Кемерова ответил на предложение починить фонтан у цирка Глава Кемерова Илья Середюк ответил горожанке по имени Юлия, которая предложила обустроить...

Кузбасс: два автомобиля сгорели ночью в Кемерове и Прокопьевске Две машины горели прошедшей ночью седьмого марта текущего года в двух городах Кемеровской области.