Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

МЧС предупредила кузбассовцев об ухудшении погоды

По данным Кемеровского Гидрометцентра, 9 марта на территории региона ожидается снег, мокрый снег, местами метели, снежные заносы, на дорогах гололедица. Ветер местами при порывах 14-19 м/с.

Главное управление МЧС России по Кемеровской области и Госавтоинспекция Кузбасса рекомендуют по возможности, ограничить использование личного автотранспорта при передвижении на дальние расстояния.

Общество
kuzbassnews.ru
08/03/2018
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Певица из Кемерова выступит в эфире шоу «Песни»
Десятого марта текущего года в эфире телевизионного канала «ТНТ» в шоу «Песни» покажут выступление...
Мэр Кемерова ответил на предложение починить фонтан у цирка
Глава Кемерова Илья Середюк ответил горожанке по имени Юлия, которая предложила обустроить...
Кузбасс: два автомобиля сгорели ночью в Кемерове и Прокопьевске
Две машины горели прошедшей ночью седьмого марта текущего года в двух городах Кемеровской области.
Серьезное ДТП произошло в Прокопьевске: машину смяло между двумя автобусами
7 марта днем в Прокопьевске произошло серьезное ДТП. В результате происшествия движение транспорта...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus