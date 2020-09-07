МЧС России: перед выходом на туристический маршрут – зарегистрируйтесь!

С целью обеспечения безопасности туристов и оказания, в случае необходимости, своевременной квалифицированной помощи, Главное управление МЧС России по Кемеровской области рекомендует туристическим группам и отдельным туристам перед выходом на маршрут – регистрироваться.

Подать заявку на регистрацию туристской группы и заблаговременно проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения теперь можно через единый сервис. МЧС России разработало специальную форму онлайн-заявки, которая активна на официальных сайтах территориальных органов ведомства и доступна на всех устройствах.

На главном сайте МЧС России все онлайн-формы систематизированы в единую рубрику. Пользователю необходимо выбрать только субъект РФ, на территории которого планируется туристский маршрут, и он автоматически будет перенаправлен на страницу для заполнения заявки на соответствующий сайт территориального органа. Вместе с тем, зарегистрировать тургруппу можно обратившись сразу к сайту субъекта.

Согласно действующему законодательству, туристские группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия. При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и т.д. Ответственный сотрудник ведомства в субъекте РФ обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня, после чего передать сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут.

Далее ответственный представитель тургруппы или индивидуальный турист получит информацию о факте регистрации по телефону или посредством смс-оповещения. В сообщении доводится информация об оперативных службах, осуществляющих дальнейшую коммуникацию и необходимые контактные данные для уведомления об окончании мероприятия.

Кроме того, зарегистрировать маршрут сейчас можно с помощью почтового отправления (г.Кемерово, ул.Красная, д.11), электронной почты (mchs_tur42@mail.ru) или по телефону 8 (3842) 77-12-03. Информировать спасателей необходимо о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и возможным причинением вреда здоровью туристов, а также их имуществу.