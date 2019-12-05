Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Мечел-Энерго» подписала соглашение о сотрудничестве с концерном «Автоматика»

«Мечел-Энерго» (дочернее предприятие Группы «Мечел», объединяющее энергетические активы) и «Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла в рамках Международного форума «Электрические сети», подписи под документом поставили генеральный директор «Мечел-Энерго» Денис Граф и генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Подписанное соглашение предусматривает сотрудничество в области организации систем интеллектуального учета электроэнергии, обеспечения информационной безопасности, развития телекоммуникаций, систем мониторинга, диагностики и определения технического состояния энергооборудования на предприятиях «Мечел-Энерго».

В рамках стратегического партнерства предполагается внедрение продуктов на отечественной микроэлектронной базе: приборов интеллектуального учета электроэнергии, автоматизированных систем мониторинга и диагностики энергооборудования, сбора и обработки данных и ряда других.

«Высокотехнологичные импортозамещающие решения Концерна «Автоматика» в области энергетики позволят «Мечел-Энерго» и дальше проводить модернизацию своих энергетических предприятий, оснащая их современным оборудованием», – отметил генеральный директор ООО «Мечел-Энерго» Денис Граф.

«Наши решения позволяют в режиме онлайн контролировать работу оборудования и предупреждать нештатные ситуации. Повышают стабильность работы энергетического оборудования, снижают эксплуатационные расходы и затраты на электроэнергию. Их внедрение позволяет улучшить энергоэффективность предприятий и оптимизировать издержки. Уверен, что опыт внедрения цифровых решений в компании «Мечел» станет стимулом для развития добывающей и металлургической промышленности в целом», – отметил индустриальный директор Радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Сахненко.

Концерн «Автоматика» входит в состав Госкорпорации «Ростех». Осуществляет разработку систем защиты информации, автоматизированного управления и аппаратно-программных комплексов, IT-решений для различных отраслей экономики.

Экономика
kuzbassnews.ru
05/12/2019
Экономика
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Сергей Цивилев рассказал о режиме «чёрного неба» в Кузбассе
В Кузбассе 2 декабря введён режим «чёрного неба» второй степени опасности, который сохранится и 3...
Торговый центр возле Парка Ангелов в Кемерове откроют в следующем году
В областном центре уже в 2020 году ожидается открытие нового торгового центра, который в настоящий...
Хоккеисты новокузнецкого «Металлурга» проиграли на дому
По итогу игры сталевары проиграли со счётом 2:3, уступив сопернику одну шайбу.
Рядом со строящимся кафе на набережной Кемерова поставили светофор
Из-за начала строительных работ на Притомской Набережной областного центра изменилась схема...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus