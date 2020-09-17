«Мечел» проводит крупные ремонты обогатительных комплексов

«Мечел» (NYSE: MTL, MOEX: MTLR), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о реализации программы крупных ремонтов на обогатительных фабриках горнодобывающего дивизиона. Общая сумма затрат превышает 1 млрд рублей.

Самые масштабные ремонты по объему работы проводятся на обогатительной фабрике «Нерюнгринская», входящей в АО ХК «Якутуголь». Основной этап работ завершился в сентябре текущего года. В ходе ремонта заменили и восстановили магистральные конвейеры, а также конвейеры на участке погрузки готовой продукции. Специалисты «Якутугля» совместно с представителями подрядной организации смонтировали три новых грохота, еще девять капитально отремонтировали. Кроме этого, введены в эксплуатацию три новые центрифуги для удаления из концентрата лишней влаги. Параллельно идет обновление парка шламовых насосов. До конца года планируется приобрести пять новых магнитных сепараторов. В плане ремонт двух сушильных установок, по одной работы завершены в сентябре, запуск второй состоится в октябре.

На обогатительной фабрике «Красногорская», входящей в ПАО «Южный Кузбасс», к настоящему времени обновлены семь вибрационных и высокочастотных грохотов, четырнадцать насосов, один магнитный сепаратор. Выполнен капитальный ремонт двух магнитных сепараторов, пяти ленточных конвейеров. До конца 2020 года планируется заменить две вибрационные центрифуги, три грохота и другое оборудование.

На ЦОФ «Сибирь», входящей в ПАО «Южный Кузбасс», установили несколько единиц новых агрегатов и оборудования, среди которых вибрационная центрифуга и насосное оборудование.

На ЦОФ «Кузбасская», также входящей в ПАО «Южный Кузбасс», заменены два ротора осадительно-фильтрующей центрифуги и элеваторное колесо сепаратора. Идет масштабная замена конвейерных лент на основных фабричных маршрутах. До конца года планируется модернизация насосного оборудования и ремонт отсадочной машины.

На другой обогатительной фабрике кузбасской площадки – ГОФ «Томусинская» – произведена замена двух углесосов, обезвоживающей центрифуги, турбовоздуходувки. Помимо этого, выполнен ремонт оборудования поточно транспортной цепочки. До конца года будет заменена еще одна центрифуга, два ленточных питателя и другое оборудование.

На обогатительной фабрике Коршуновского ГОКа в этом году запущено следующее оборудование: инерционный грохот для просеивания железной руды, два электронасосных агрегата для обеспечения работы аспирационных устройств и пожаро-хозяйственного водовода. В ближайшее время будут закуплены четыре магнитных сепаратора и двенадцать гидроциклонов на участок обогащения.

«Модернизация обогатительных комплексов – важнейшее условие для увеличения производственных мощностей и повышения надежности оборудования, а значит, ритмичной работы по выпуску концентрата, как угольного, так и железорудного. Существенный объем готовой продукции мы отправляем на экспорт, поэтому уделяем пристальное внимание обеспечению стабильно высоких качественных характеристик», – сообщил генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Игорь Хафизов.