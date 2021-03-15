Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Мечел» сообщает о запуске новой лавы на кузбасской производственной площадке

«Мечел», ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о вводе в эксплуатацию новой лавы на шахте имени В.И. Ленина угольной компании «Южный Кузбасс». Инвестиции составили около 470 млн рублей.

Промышленные запасы угля в новой лаве 0-16-10 оцениваются в 435 тыс. тонн. Средняя мощность пласта составляет 1,8 метра, длина очистного забоя – почти 200 метров, протяженность выемочного столба – 720 метров.

Лава оснащена 134 секциями механизированной крепи, очистным комбайном, а также дробильной установкой, перегружателем и забойным конвейером. Все оборудование соответствует современным требованиям промышленной безопасности и охраны труда.

«Запасы шахты имени Ленина – это коксующийся уголь с отличными качественными характеристиками, востребованный коксохимическими предприятиями. Коллектив «Южного Кузбасса» будет отрабатывать новую лаву в течение восьми месяцев. Произведенный из этого угля концентрат реализуется как на внутреннем рынке, так и на экспортных направлениях», – прокомментировал генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Игорь Хафизов.

Экономика
Междуреченск
kuzbassnews.ru
15/03/2021
Экономика
Междуреченск
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Погода в Кузбассе на 14 марта 2021 года: синоптики дали прогноз погоды на Масленицу
Воскресенье в Кузбассе обещает быть прохладным и временами солнечным. Синоптики дали прогноз погоды...
В Кузбассе на Масленицу построили самую высокую в России башню из блинов
В выходные жители всех городов Кузбасса с размахом отметили Масленицу. Праздник прошел весело и...
Актёр Владимир Машков встретился в Кузбассе с творческой молодёжью
На встрече Владимир Машков рассказал про природу эмоций и чувств, а также про свой творческий путь...
ЭкоТек: «Позиция суда однозначна: отходы образуют все»
Обязанность по оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО игнорируют не только граждане, но и...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus