«Мечел» сообщает о запуске новой лавы на кузбасской производственной площадке

«Мечел», ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о вводе в эксплуатацию новой лавы на шахте имени В.И. Ленина угольной компании «Южный Кузбасс». Инвестиции составили около 470 млн рублей.

Промышленные запасы угля в новой лаве 0-16-10 оцениваются в 435 тыс. тонн. Средняя мощность пласта составляет 1,8 метра, длина очистного забоя – почти 200 метров, протяженность выемочного столба – 720 метров.

Лава оснащена 134 секциями механизированной крепи, очистным комбайном, а также дробильной установкой, перегружателем и забойным конвейером. Все оборудование соответствует современным требованиям промышленной безопасности и охраны труда.

«Запасы шахты имени Ленина – это коксующийся уголь с отличными качественными характеристиками, востребованный коксохимическими предприятиями. Коллектив «Южного Кузбасса» будет отрабатывать новую лаву в течение восьми месяцев. Произведенный из этого угля концентрат реализуется как на внутреннем рынке, так и на экспортных направлениях», – прокомментировал генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Игорь Хафизов.