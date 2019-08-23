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«Мечел» сообщает о запуске новой лавы на шахте «Южного Кузбасса»

Компания «Мечел» сообщает о вводе в эксплуатацию лавы 0-17-18 на шахте им. В.И. Ленина, работающей в составе угольной компании «Южный Кузбасс».

Промышленные запасы коксующегося угля в новой лаве оцениваются в 560 тыс. тонн. Средняя мощность вынимаемого пласта составляет три метра, длина очистного забоя – 190 метров, протяженность выемочного столба – 730 метров.

Лава оснащена 130 секциями механизированной крепи, очистным комбайном, а также дробилкой, перегружателем, забойным конвейером. Все используемое оборудование отвечает современным требованиям безопасности.

Инвестиции составили около 400 млн рублей.

«Ввод в эксплуатацию новой лавы позволит значительно увеличить производственную мощность шахты и нарастить объемы добываемого коксующегося угля. Месячная нагрузка на очистной забой планируется на уровне 70-80 тыс. тонн. Продукция будет поставляться на российские и зарубежные металлургические предприятия», – отметил генеральный директор ООО «УК Мечел Майнинг» Игорь Хафизов.

Экономика
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kuzbassnews.ru
23/08/2019
Экономика
Междуреченск
Мыски
Новости Кузбасса

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