«Мечел» сообщает о запуске новой лавы на шахте «Южного Кузбасса»

Компания «Мечел» сообщает о вводе в эксплуатацию лавы 0-17-18 на шахте им. В.И. Ленина, работающей в составе угольной компании «Южный Кузбасс».
Промышленные запасы коксующегося угля в новой лаве оцениваются в 560 тыс. тонн. Средняя мощность вынимаемого пласта составляет три метра, длина очистного забоя – 190 метров, протяженность выемочного столба – 730 метров.
Лава оснащена 130 секциями механизированной крепи, очистным комбайном, а также дробилкой, перегружателем, забойным конвейером. Все используемое оборудование отвечает современным требованиям безопасности.
Инвестиции составили около 400 млн рублей.
«Ввод в эксплуатацию новой лавы позволит значительно увеличить производственную мощность шахты и нарастить объемы добываемого коксующегося угля. Месячная нагрузка на очистной забой планируется на уровне 70-80 тыс. тонн. Продукция будет поставляться на российские и зарубежные металлургические предприятия», – отметил генеральный директор ООО «УК Мечел Майнинг» Игорь Хафизов.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Кемеровчан-автовладельцев ждут неудобства в связи с подготовкой к празднованию Дня шахтера. Как...
|
Сергей Цивилев провел встречу с шахтерскими делегациями на площадке разреза "Шестаки" В...
|
В городе Калтан Кемеровской области неизвестные попытались поджечь дом юриста и активиста Дмитрия...
|
Три человека погибли и один пострадал в пятницу в результате ДТП в Кемеровской области, сообщили...