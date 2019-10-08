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«Мечел» сообщает о запуске новой лавы на шахте «Южного Кузбасса»

Компания «Мечел», ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о вводе в эксплуатацию новой лавы на шахте «Сибиргинская», работающей в составе угольной компании «Южный Кузбасс».

Лава 3-1-11 расположена на глубине 450 метров. Средняя мощность вынимаемого пласта составляет четыре метра, длина очистного забоя – 220 метров, а протяженность выемочного столба – 750 метров.

Инвестиции составили более 838 млн рублей.

Новая лава оснащена очистным комбайном, перегружателем и дробилкой, скребковым конвейером, ленточными конвейерами по 400 и 1500 метров длиной, 130 секциями механизированной крепи. Для обеспечения высокой производительности и безопасного труда шахтеров приобретена мобильная вакуум-насосная дегазационная установка.

«Лава 3-1-11 с запасами 3,5 млн тонн коксующегося угля оснащена новым горно-шахтным оборудованием, приобретённым в рамках инвестиционной программы компании. Ежемесячная добыча на данном участке планируется на уровне 90 тысяч тонн», – отметил генеральный директор «УК Мечел Майнинг» Игорь Хафизов.

Экономика
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kuzbassnews.ru
08/10/2019
Экономика
Междуреченск
Мыски
Новости Кузбасса

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