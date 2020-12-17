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«Мечел» вдвое нарастил добычу и реализацию антрацита

ПАО «Мечел» ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает об увеличении производства антрацитов на 83% в сравнении с показателем аналогичного периода 2019 года.

За 11 месяцев 2020 года на разрезе «Красногорский» добыто около 1,8 млн тонн, за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 980 тыс. тонн.

После переработки на обогатительной фабрике «Красногорская» угольная продукция используется как высокоуглеродистое сырьё для черной и цветной металлургии, а также для производства известняка и соды.

С начала года компания «Южный Кузбасс» отгрузила более 1,7 млн тонн антрацитовой продукции. Доставка заказчикам осуществляется железнодорожным и морским транспортом. Антрациты «Южного Кузбасса» используются в Европе (Германия, Бельгия, Люксембург, Франция, Турция) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Япония, Южная Корея, Китай, Вьетнам). Потребителями продукции являются крупные промышленные компании.

«Россия занимает лидирующие позиции на мировом рынке антрацита, и наше предприятие «Южный Кузбасс», как один из ключевых производителей данной продукции, вносит значительный вклад для того, чтобы это лидерство укрепить.Мы видим, что спрос на антрациты продолжает стабильно расти и на западе, и на восточных экспортных направлениях. Благодаря целевой программе модернизации оборудования «Южный Кузбасс» наращивает объемы производства этой продукции, и мы приложим все усилия для выполнения поступающих запросов наших потребителей», –подчеркнул генеральный директор «УК Мечел-Майнинг» Игорь Хафизов.

Экономика
Междуреченск
kuzbassnews.ru
17/12/2020
Экономика
Междуреченск
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Новости Кузбасса

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