Медалью «За служение Кузбассу» награждены сотрудники ФБУ «Кемеровский ЦСМ»

Почетные награды в канун главного кузбасского праздника – Дня шахтера – в администрации области были вручены директору ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Виталию Гринцеву, заместителю директора Василию Еремину и начальнику отдела физико-химических и теплотехнических средств измерений Кириллу Абаймову.
В этом году День Шахтера в регионе будут отмечать уже в 70-раз. И в предпраздничные дни особые слова благодарности звучат в адрес руководителей, которые вносят значительный вклад в обеспечение безопасных условий труда и безаварийного производства на угольных и горнорудных предприятиях. Было отмечено, что в ФБУ «Кемеровский ЦСМ» уделяется самое серьезное внимание вопросам взаимодействия с угольщиками, обеспечению безопасного промышленного производства и одновременно надежному управлению технологическими и экономическими рисками в их производственной деятельности.
Также федеральное учреждение на протяжении многих лет активно взаимодействует при проведении поверки приборов измерения состояния рудничной атмосферы, проверке качества горюче-смазочных материалов, используемых при проведении технологических работ на угольных предприятиях региона.
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