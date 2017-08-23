Медалью «За служение Кузбассу» награждены сотрудники ФБУ «Кемеровский ЦСМ»

Почетные награды в канун главного кузбасского праздника – Дня шахтера – в администрации области были вручены директору ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Виталию Гринцеву, заместителю директора Василию Еремину и начальнику отдела физико-химических и теплотехнических средств измерений Кириллу Абаймову.

В этом году День Шахтера в регионе будут отмечать уже в 70-раз. И в предпраздничные дни особые слова благодарности звучат в адрес руководителей, которые вносят значительный вклад в обеспечение безопасных условий труда и безаварийного производства на угольных и горнорудных предприятиях. Было отмечено, что в ФБУ «Кемеровский ЦСМ» уделяется самое серьезное внимание вопросам взаимодействия с угольщиками, обеспечению безопасного промышленного производства и одновременно надежному управлению технологическими и экономическими рисками в их производственной деятельности.

Для реализации этих задач в последние годы был проделан большой объем работы, который позволил добиться развития новых в деятельности учреждения направлений. Так, в 2016 году здесь впервые внедрили услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений предприятий угольной отрасли, оценки соответствия угля и продуктов его переработки. Кроме того, в прошлом году на базе ФБУ «Кемеровский ЦСМ» совместно с ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» создан государственный эталон 1-ого разряда единицы объемной доли компонентов в газовых смесях, которые необходимы для обслуживания многофункциональных систем газовой защиты на угольных шахтах.

Также федеральное учреждение на протяжении многих лет активно взаимодействует при проведении поверки приборов измерения состояния рудничной атмосферы, проверке качества горюче-смазочных материалов, используемых при проведении технологических работ на угольных предприятиях региона.