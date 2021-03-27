Медиаволонтеры из Тяжинского агропромышленного техникума наладили творческое взаимодействие со школьниками

Цивилеву предложили направить «доверенное лицо» на проверку кузбасских дорог Горожанин, похвалив губернатора Кузбасса за неустанную работу по ремонту дорог, - "вы же...

Еще 11 новых автобусов поступили в Кузбасс по программе губернатора Сергея Цивилева Новая партия вместительных НефАЗов общей стоимостью более 104 млн рублей распределена по...

Четыре новых торговых центра откроются в Кемерове Четыре новых торговых центра появятся в Кемерове до 2026 года. Согласно информации мэрии Кемерова,...