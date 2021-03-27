Медиаволонтеры из Тяжинского агропромышленного техникума наладили творческое взаимодействие со школьниками
Добровольцы волонтерского медиаотряда «Время, вперед!» поделились опытом работы с учащимися 4 «А» класса Тяжинской средней школы № 2. Школьникам рассказали об особенностях информационного волонтерства, а также о своем опыте участия в конкурсном движении. Особое внимание уделили разработке концепции творческой работы.
Мастер-класс пошел на пользу. По итогам окружного конкурса видеороликов «С юбилеем, Кузбасс!» проведенного местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» в возрастной группе от 8 до 17 лет второе место заняла ученица 4 «А» класса Тяжинской СШ № 2 Маргарита Кулешова (творческая работа «Легенда о чудодейственном источнике»). Её одноклассница Карина Удоденко с творческой работой «Легенда о Кии» заняла третье место (руководители Ольга Викторовна Белинская, Олег Викторович Костюнин).
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