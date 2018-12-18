Медведя-шатуна застрелили в Шерегеше

Как сообщает турцентр Шерегеш.су , на минувшей неделе на горнолыжном курорте, на участке склона горы Зеленая между Панорамой и сектором Е был убит молодой отощавший медведь, пугавший туристов. Фото с убитым зверем предоставил портал нгс.ру.

Как подтвердил турцентру источник из полиции, животное, не улегшееся в спячку, застрелили.