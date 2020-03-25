Мельничная огневка - вредитель хлебных запасов

Инспекторы Управления Росеельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области каждый год выходят на плановые проверки государственных учреждений Кемеровской области с целью проверки соблюдения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. Мельничная огневка - один из самых распространенных вредителей хлебных запасов. Она повреждает главным образом муку, а также крупу, зерно, сушеные фрукты и другие продукты. Встречается на мельницах, макаронных и кондитерских фабриках, крахмальных заводах, в хлебопекарнях, магазинах, мучных складах и жилых домах. Мельничная огневка принадлежит к теплолюбивым насекомым. Длина тела 10-14 мм, размах крыльев 20-25 мм. Передние крылья свинцово-серого цвета со слабо выраженными продольными извилистыми полосками и точками черного цвета, задние крылья грязно-серые с темновато каймой вблизи наружного края крыльев. Оптимальная температура для ее развития 26°. Самка откладывает яйца на продукты питания, мешки, щели складских помещений. Вред от мельничной огневки заключается не столько в истреблении крупы, сколько в порче и загрязнении их паутинными нитями, шкурками, трупами и экскрементами. С помощью паутинных нитей гусеницы скрепляют частицы хлебных запасов в довольно большие комья, нередко достигающие нескольких килограммов весом. В результате употребления продуктов, зараженных личинками, возможны: аллергические реакции, проблемы с иммунитетом, интоксикация организма. Зараженная крупа не может быть использована в пищу, как продукт, который не соответствует требованиям государственных стандартов по зараженности (требования ГОСТ и технического регламента Таможенного союза использование крупы с зараженностью вредителями хлебных запасов не допускают). Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области обращает внимание учреждений на то, что крупа является ценным продуктом питания, особенно необходимым детям. Поэтому очень важно, чтобы для питания использовались качественные продукты. Зараженные вредителями крупы опасны для здоровья, способны вызывать не только аллергические реакции, но и серьезные отравления организма за счет содержания в них элементов жизнедеятельности насекомых. Управление Россельхознадзора разъясняет, что своевременный качественный контроль при закупке, приемке, хранении крупы является основным профилактическим мероприятием, цель которого - предотвращение создание благоприятных условий для развития насекомых-вредителей. Поэтому складское помещение, где осуществляется хранение продуктов, следует содержать в чистоте, организовать режим проветривания, следить за температурой и влажностью, а также не делать долгосрочных запасы круп.

Методы борьбы с мельничной огнёвкой включают очистку и подготовку хранилищ и складов для зерна; обработку растворами инсектицидов (сухая, влажная, окуривание); сушка зерна и муки до средней влажности; очистка от битых и повреждённых зёрен. Семейство огнёвки плохо переносит низкие температуры, поэтому методы борьбы с вредителем включают охлаждение запасов. Яйца бабочек погибают при сильном нагревании – прожаривание зерна с использованием определённого режима тоже является одним из видов борьбы. Меры борьбы могут включать несколько методов. Выбирают тот, который подходит для обеззараживания определённого вида продуктов.