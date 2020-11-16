По вечерам он крутит пластинки на патефоне, в выходные слушает шум плёса на реке, а в будни – «рычание» трансформатора на подстанции. Ретро-винил, рыбалка и радиотехника его увлечение, энергетика – работа. Ведущий инженер службы подстанций Кузбасского филиала Россети Сибирь Андрей Горушкин говорит, что с любимой профессией он всегда на одной радиоволне.

«Меломан» высоковольтных линий и подстанций – именно так называют Андрея Геннадьевича коллеги, а все потому что любую неисправность он может определить по звуку, вернее сказать, на слух. А он у энергетика безупречный.

«Пение» электросетевого оборудования на подстанции мне напоминает потрескивание иглы проигрывателя от прикосновения с виниловой пластинкой, –рассказывает наблюдательный энергетик. – Этот звук ни с чем не перепутать. Шумит подстанция, гудит трансформатор, значит, и электричество течет по проводам к потребителю. А вот если трансформатор в радио загудит – плохо дело, прибор не исправен. Радиотехника и электроэнергетика в моей судьбе тесно сплетаются. После окончания школы передо мной стоял непростой выбор, куда поступать: в радиотехнический или электротехнический вуз. Выбрал энергетику и нисколько об этом не жалею, а свою любимую работу научился гармонично совмещать с хобби. И достиг полного дзена».

Андрей Геннадьевич в энергетике работает уже 35 лет, занимается планированием ремонтно-эксплуатационного обслуживания подстанций, ведет учет и анализ всех случаев повреждения и отказов в работе оборудования. За долгие годы плодотворной работы коллеги много раз убеждались в его высоком профессионализме и ответственности. В ведомство энергетика входит 120 подстанций города Кемерова и Севера области. И каждая подстанция разговаривает с инженером на своем, особенном языке.

«Осмотр и ремонт энергооборудования в мороз, конечно, ни с чем не сравниться, это незабываемое событие, – рассказывает Андрей Горушкин. – При минусовых температурах аппаратура от каждого прикосновения звенит, как хрусталь. Сказочное ощущение, в такие моменты чувствуешь себя волшебником. Только после каждой манипуляции замерзшие руки отогреваешь паром изо рта и тут же прячешь в рукавицы».

На протяжении всего трудового пути инженер-энергетик непреодолимо стремится к постоянному поиску передовых методов ранней диагностики. Пытливо изучая все новинки оборудования для испытаний, оценивая их эффективность, Андрей Геннадьевич непременно обменивается своим опытом с молодыми сотрудниками. И опыт этот дорогого стоит.

А после тяжелой трудовой недели энергетик отправляется на рыбалку, там он отдыхает от шума и наслаждается природной тишиной.