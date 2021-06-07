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Меньше месяца осталось до перехода на карту «Мир»

У жителей Кузбасса, получающих социальные выплаты и пенсии на банковскую карту, осталось меньше месяца, чтобы перейти на платежную систему «Мир». Им нужно до 1 июля оформить карту «Мир» и предоставить актуальные данные в Пенсионный фонд.

Это касается только тех, кто получает выплаты на карты MasterCard, Visa и других платежных систем. Тем, кому выплачивают пенсию на сберкнижку или доставляют через отделение почтовой связи, беспокоиться не стоит. Для них с 1 июля ничего не изменится.

Подать заявление о доставке пенсии в связи со сменой реквизитов счета можно онлайн через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, используя логин и пароль портала Госуслуг, или непосредственно через Госуслуги. Также для изменения данных о счете в банке получателю пенсии можно обратиться в МФЦ или в ПФР лично.

Отметим, что предоставлять сведения нужно только в том случае, если меняется номер счета. Если же при переходе на систему «Мир» счет остается прежним, то подавать новые данные не нужно.

Напомним, что с 1 июля 2021 года главным инструментом для операций по выплатам пенсий и социальных пособий будет национальная платежная система «Мир».  Переход на нее осуществляется кредитными учреждениями без сбоев выплат уже с 2017 года по мере прекращения срока действия карт.

Общество
kuzbassnews.ru
07/06/2021
Общество

Новости Кузбасса

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