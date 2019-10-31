Меняем страховщика правильно

Отделение ПФР по Кемеровской области напоминает кузбассовцам, что заявления о переходе (о досрочном переходе) из ПФР в НПФ, из НПФ в ПФР или о смене одного негосударственного пенсионного фонда на другой нужно подать не позднее 1 декабря. Это связано с изменениями в законодательстве, вступившими в силу с января 2019 года.

Для перевода пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ в негосударственный пенсионный фонд либо из одного НПФ в другой необходимо будет заключить с выбранным фондом договор об обязательном пенсионном страховании и подать заявление о смене (о досрочной смене) страховщика.

Для перевода средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд РФ достаточно только заявления о переходе (о досрочном переходе).

В том случае, если гражданин подал заявление о переходе (о досрочном переходе) в НПФ или в ПФР и передумал переводить средства, он может воспользоваться правом на отказ от смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию путем подачи уведомления об отказе от смены страховщика.

Уведомление об отказе от смены страховщика подается застрахованным лицом в ПФР не позднее 31 декабря того года, в котором подано заявление о переходе (заявление о досрочном переходе) к новому страховщику.

С 1 января 2019 года прием заявлений застрахованных лиц о переходе в НПФ или ПФР, включая досрочный переход, а также уведомлений о замене страховщика и отказе от смены страховщика теперь осуществляется двумя способами - в форме электронного документа через Портал госуслуг, либо обратившись лично или через представителя в клиентские службы Пенсионного фонда. Теперь ни сами негосударственные фонды, ни многофункциональные центры такие заявления не принимают.

Если в течение одного года гражданин подаст более одного заявления о переходе без предварительной подачи уведомлений об отказе от смены страховщика, ПФР откажет в удовлетворении второго и последующего заявлений.

Кроме того, теперь при подаче заявления о досрочной смене страховщика через портал Госуслуг или ПФР гражданину будут обязательно сообщать о размере теряемого инвестиционного дохода, учтенного на его счете.

Заявление о выборе управляющей компании подается, как и прежде не позднее 31 декабря через клиентские службы ПФР, многофункциональные центры, портал Госуслуг.

Изменения в законодательстве призваны устранить практику незаконного перевода пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды с использованием подложных документов через недобросовестных агентов различных НПФ, когда граждан зачастую не информировали о возможных потерях доходности.

Важно помнить, что переводить накопления без потерь возможно не чаще, чем один раз в 5 лет, иначе будущий пенсионер понесёт ущерб в виде потери инвестиционного дохода. В 2019 году переводить средства пенсионных накоплений досрочно без потерь выгодно только тем гражданам, у которых в 2015 году сменился страховщик, т.е. произошла передача средств пенсионных накоплений между фондами (НПФ или ПФР). Во всех остальных случаях досрочный перевод влечет за собой потерю инвестиционного дохода от 1 года до 4-х лет.