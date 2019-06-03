Мероприятия направленные на предупреждение распространения опасных инфекционных болезней животных

В настоящее время эпизоотическая ситуация по распространению инфекционных болезней животных (африканская чума свиней, грипп птиц) остаётся напряжённой. Имеют место факты распространения инфекционных болезней животных при перевозке грузов автомобильным транспортом.

В целях предупреждения заноса и распространения опасных инфекционных болезней на территории Кемеровской области, несанкционированного перемещения животных, сырья и продукции животного и растительного происхождения,на основании заключенного на 2019 год Соглашения о взаимодействииГлавного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области, Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, управления ветеринарии Кемеровской области,на постоянной основе организованы мобильные посты на автодорогах Кемеровской области, где осуществляются совместные рейдовые мероприятия специалистами отдела Государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте с сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения Кемеровской области, инспекторами управления ветеринарии Кемеровской области.

В ходе рейдовых мероприятий проводится досмотр грузов подконтрольных государственному ветеринарному надзору на наличие ветеринарных сопроводительных документов подтверждающих безопасность продукции в ветеринарно-санитарном отношении, удостоверений качества и безопасности перевозимых грузов, соответствие грузов и автотранспорта ветеринарно – санитарным требованиям.

За период с 01.01.2019 по 31.05.2019 проведено 51 рейдовых мероприятий, досмотрено 1379 единицы автотранспорта, выявлено 39 нарушений ветеринарного законодательства РФ, наложено административных штрафов на сумму 88 тыс. 500 рублей.



С перевозчиками также проводится разъяснительная работа направленная на предупреждение и профилактику нарушений ветеринарного законодательства РФ и Технических Регламентов Таможенного Союза при транспортировке поднадзорных госветнадзору грузов.