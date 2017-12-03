Месячник "Отчий дом"

В Тяжинском районе прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню отца и Дню матери.
День отца (в первое воскресенье ноября) официально утверждён районным Советом народных депутатов. С такой инициативой выступили активистки женского движения. В 2004 году в Тяжинском районе был создан первый в Кузбассе Совет отцов. Общественники стали помогать неблагополучным семьям и пропагандировать положительный семейный опыт.
В районном Доме культуры «Юбилейный» глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин поздравил женщин-матерей с праздником. В Итатском городском Доме культуры прошёл праздничный концерт «Рано утром просыпаюсь я от глаз твоих». Всех присутствующих с праздником поздравил глава Итатского городского поселения Максим Николаевич Лукомский.
В исполнении творческих коллективов и солистов прозвучали песни о маме. Зрителей радовали вокальные ансамбли «Бабье лето», «Узорица», «Златогорье», «Малышарики», «Одноклассницы», «Радуга», «Надежда». Танцом «Ой, Вася-Василек» порадовали мам воспитанники детсада «Гусельки». Актерскими способностями блеснули ведущие концерта мама и дочь Софья и Алина Максимовы.
Красивые песни о маме исполнили Ирина Черткова, Марьям Исраилова, Ирина Городова, Милена Архипенко, Виктория Новикова, Анастасия Агеева, Анастасия Рыжкова, Анна Зимина и Наталья Батракова, Владимир Изупов, Антонида Харабрина. На сцене Дома культуры выступили участники ккружка сценического искусства «Конферанс» и «Артистенок». Стихотворение собственного сочинения «Я славлю женщин» прочла Людмила Васильевна Боярских.
Праздничные концертные программы прошли во всех городских и сельских поселениях Тяжинского муниципального района.
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