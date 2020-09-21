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Метод Макаренко

Если вы думаете, что метод Макаренко применим только в советской педагогике, то вы глубоко ошибаетесь. Представьте себе, в энергетике тоже есть свой Макаренко, у которого учатся сотни начинающих специалистов. Кузбасскому филиалу Россети Сибирь в этом плане несказанно повезло: полвека водитель службы механизации производственного отделения СВЭС Иван Владимирович  Макаренко трудится в электросетевой компании и «преподает» свое любимое ремесло  начинающим водителям большегрузов.

«Второго такого днём с огнем не сыскать», – это лучшая похвала от коллег в адрес ветерана, который в свои семьдесят лет о пенсии даже не задумывается. Самородок, асс, профи – можно подбирать сотни эпитетов и все они будут характеризовать Ивана Владимировича как человека особой закалки – универсального во всем.    

 «При повороте с негабаритным грузом на борту действуй, как каскадёр», –этомунехитрому, но очень важному правилуводитель учит своих стажёров. Потому что далеко не каждый шофер с многолетним стажем за рулём может провести 30-метровую опору по дорогам общего пользования.  

«Железобетонная опора на тягаче – это не спичка в коробке, водитель такой груз должен перевозить, как младенца в коляске, без лишней тряски, дёрганья и суеты – рассказывает энергетик. – При таких перевозках очень важно чувствовать габариты большегруза. Раньше по борту тягача с длинной опорой на борту мы цепляли два троса, чтобы при повороте груз не заносило, и прицеп шел след в след за машиной. Сейчас технологии грузоперевозок изменились, машины стали более универсальны в управлении, но, как говорится, машина не должна ехать быстрее, чем думает водитель».

Большегрузную технику Иван Владимирович считает самым большим увлечением в жизни. На втором месте – дача, рекордные сборы урожая и заботы о доме, который построил своими руками. В свои семьдесят лет энергетик не может усидеть на месте. Он постоянно занят делом – и в этом вся его жизнь. Даже в выходной день Иван Владимирович всегда готов помочь коллегам и вывести дизель-генератор на место проведения ремонтных работ, чтобы вовремя запитать потребителей.

Большинство водителей, которые сейчас работают в филиале, стажировались у Ивана Владимировича. Как они говорят: «Школа Макаренко бесследно не проходит. Иван Владимирович – это «сцепление» между водителем и автомобилем, без его обучения сложно начать свое профессиональное движение. Он и водитель, и учитель от Бога».  

 

Общество
kuzbassnews.ru
21/09/2020
Общество
Новости Кузбасса

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