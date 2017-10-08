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Методическое объединение в Тяжине

В Тяжинской детской художественной школе № 13 для преподавателей изобразительного искусства школ Тяжинского района прошло занятие по теме «Народная игрушка».
На примере дымковской игрушки преподаватель ДШИ Валентина Николаевна Кирюшкина показала, как традиции передаются от поколения к поколению. Преподаватели изобразительного искусства являются важным звеном в сохранении традиций. Именно благодаря их усилиям и дети правильно воспринимают культурное наследие.
Завершающим элементом работы методического объединения стала практическая работа. Также слушателям была представлена выставка образцов дымковской игрушки, приобретенных художественной школой. После завершения занятия участники методического объединения сделали фото на память с яркими и солнечными петухами и барынями выполненными мастерицами из города Кирова.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/10/2017
Образование
Тяжин
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