Методическое объединение в Тяжине

Кузбассовец заступился за собаку и попал под арест Ижморский районный суд признал владельца собаки виновным и назначил ему наказание в виде 10 суток...

В Новокузнецке женщина за рулем сбила 11-летнего мальчика В Новокузнецке женщина за рулем Ford Fusion сбила 11-летнего мальчика. Ребенка с травмами...

Новокузнечанка погибла, упав с пятого этажа По данным Правоохранительного портала Кузбасса, женщина упала с балкона своей квартиры,...