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Метрологическая служба ЦСМ Росстандарта в Кемеровской области подтвердила компетентность в области обеспечения единства измерений.

ЦСМ Росстандарта в Кемеровской области (ФБУ «Кемеровский ЦСМ») подтвердил право осуществлять испытания средств измерений (СИ) в целях утверждения типа. Процедура подтверждения соответствия в области обеспечения единства измерений для выполнения этих работ была проведена в соответствии с Приказом Федеральной службы по аккредитации от 22 августа 2017 года № ПК-4420.

По результатам проверки была дана высокая оценка организации выполнения работ и профессиональной подготовки специалистов-метрологов учреждения в вопросах организации труда,  оснащенности оборудованием и эталонами, соответствия помещений санитарным нормам и правилам охраны труда и промышленной безопасности, квалификации работников и т.д.

 «Подтвержденная компетентность является важной составляющей метрологического обеспечения измерений, позволяющей Центру оказывать услуги предприятиям и организациям Кемеровской области, направленным на оптимизацию управления технологическими процессами и проведению  испытаний в целях утверждения типа средств измерений. Точность  измерений – одно из наиболее важных составляемых качества и безопасности работы любого предприятия, что, несомненно, играет большую роль в стабильности развития промышленного комплекса Кузбасса».-  отметила начальник отдела метрологического обеспечения производства ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Елена Шмелева.

Общество
kuzbassnews.ru
06/10/2017
Общество
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Новости Кузбасса

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