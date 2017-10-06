Новости Кузбасса

ЦСМ Росстандарта в Кемеровской области (ФБУ «Кемеровский ЦСМ») подтвердил право осуществлять испытания средств измерений (СИ) в целях утверждения типа. Процедура подтверждения соответствия в области обеспечения единства измерений для выполнения этих работ была проведена в соответствии с Приказом Федеральной службы по аккредитации от 22 августа 2017 года № ПК-4420.

По результатам проверки была дана высокая оценка организации выполнения работ и профессиональной подготовки специалистов-метрологов учреждения в вопросах организации труда, оснащенности оборудованием и эталонами, соответствия помещений санитарным нормам и правилам охраны труда и промышленной безопасности, квалификации работников и т.д.

«Подтвержденная компетентность является важной составляющей метрологического обеспечения измерений, позволяющей Центру оказывать услуги предприятиям и организациям Кемеровской области, направленным на оптимизацию управления технологическими процессами и проведению испытаний в целях утверждения типа средств измерений. Точность измерений – одно из наиболее важных составляемых качества и безопасности работы любого предприятия, что, несомненно, играет большую роль в стабильности развития промышленного комплекса Кузбасса».- отметила начальник отдела метрологического обеспечения производства ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Елена Шмелева.