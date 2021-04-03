Между Тяжинским агропромышленным техникумом и холдингом «СДС» налажено сотрудничество

Достигнута договоренность о прохождении студентами техникума производственной практики в сельскохозяйственных предприятиях компании. Также между руководством ХК «Сибирский Деловой Союз» и Тяжинского агропромышленного техникума будет заключен договор сетевого взаимодействия.

Ребята из ТАПТ уже побывали на экскурсии в обществах с ограниченной ответственностью «Усть-Сертинское» и «Чебулинское». Студенты и преподаватели техникума осмотрели современную сельхозтехнику, познакомились с производственными процессами и условиями труда в хозяйствах холдинга. После экскурсии большинство ребят выразили желание пройти здесь производственную практику.

На предприятиях агропромышленного комплекса ХК «СДС» потребность в практикантах составляет 99 человек. Это трактористы-машинисты, слесари-ремонтники, токари, водители категорий С, В и другие. Для практикантов здесь созданы все условия – предоставляется общежитие, бесплатные доставка до предприятия и питание. Зарплата на период практики для студентов 16-18 лет – до 36 часов в неделю: 19 тысяч 593 рубля. От 18 лет – 40 часов в неделю: 22 тысячи 140 рублей.

С лучшими студентами (средний балл не ниже 4,0) заключается соглашение о закреплении за ними рабочего места после окончания обучения и выплачивается ежемесячная стипендия в сумме от 3 до 5 тысяч рублей (в зависимости от успеваемости) до окончания обучения.

Потребность в выпускниках 2021 года на предприятиях агропромышленного комплекса ХК «СДС» составляет 75 человек. Это тракторист-машинист категорий С, D, E, F, водители категорий С, Е, слесари-ремонтники, токарь, бухгалтер. Начальный уровень заработной платы с перспективой роста в зависимости от квалификации и развития профессиональных навыков в АО «Ваганово» – от 28 тысяч 736 рублей до 130 тысяч рублей, в ООО «Усть-Сертинское» – от 26 тысяч 437 рублей до 160 тысяч рублей, в ООО «Чебулинское» – от 26 тысяч 437 рублей до 140 тысяч рублей.

В холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз» действует своя обширная социальная программа. Для трудоустроившихся выпускников, переехавших для проживания в поселки, где размещены предприятия, предусмотрено приобретение жилья. После отработанных 10 лет на предприятии, жилье переходит в собственность работника.

Ипотека Россельхозбанка для работников сельскохозяйственной отрасли ХК «СДС» под 2,7 % годовых. Работнику компенсируется размер первоначального взноса по ипотеке 10-20 %, по истечении 3 лет работы на предприятии без грубых нарушений долг списывается.

Также предусмотрено обучение за счёт компании, в том числе получение высшего/второго высшего профильного образования, профессиональное обучение на категорию вождения и другое.

Премия после уборочной страды достигает 300 тысяч рублей. Помимо этого работникам оказывается материальная помощь в натуральном выражении (обеспечение кормами, дровами и т. д.).

Предусмотрено закрепление рабочего места после прохождения практики, на период прохождения срочной службы в рядах Российской Армии. Кроме того гарантированы трудоустройство и выплата подъемных (в размере одной средней заработной платы) после возвращения со срочной службы и трудоустройства на предприятие.

При вступлении в первый брак выплачивается материальная помощь в сумме 50 тысяч рублей. При рождении ребенка выплата материальной помощи составляет 25 тысяч рублей. Ежемесячная доплата за многодетность – от 5 тысяч рублей на одну многодетную семью, имеющую трех детей, и дополнительно по 3 тысячи рублей на каждого последующего ребенка.

В хозяйствах холдинговой компании «СДС» перед работниками открываются перспективы развития и карьерного роста вплоть до должности генерального директора. Организуются стажировки на самых передовых предприятиях России и зарубежья. Трудоустройство в «СДС» – это работа на самой современной технике и оборудовании, с инновационными разработками и специалистами сельскохозяйственной отрасли с мировым опытом.