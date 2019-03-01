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Междугородный автобус сломался на трассе в сильный мороз

8 февраля 2019 года около 07:00 в дежурную часть ОМВД России по Тяжинскому району поступила информация о том, что на 507 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» просит помощи водитель рейсового автобуса. На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и МЧС.

Полицейские выяснили, что у автобуса, двигавшегося по маршруту «Минусинск – Томск», замерзло дизельное топливо, начали садиться аккумуляторы, в результате транспортное средство дальше двигаться не смогло. В салоне находились 35 пассажиров, почти все – студенты, ехавшие на учебу в Томск. До прибытия помощи водитель для обогрева разжег в автобусе паяльную лампу. Температура воздуха в эти часы опустилась до отметки -45 градусов.

Людей в кратчайшие сроки доставили на Тяжинский автовокзал, где они смогли согреться. Вскоре Тяжинское транспортное предприятие выделило автобус, который продолжил с пассажирами движение по маршруту. Неисправное транспортное средство с помощью полицейских отбуксировали в теплый бокс для обогрева и устранения неполадок.

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kuzbassnews.ru
10/02/2019
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