Новости Кузбасса

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Международный аэропорт Кемерово им. Леонова открывает зимний период авиаперевозок

В зимнем сезоне 2017-2018 года сохраняются ежедневные авиарейсы из Кемерово в Москву авиакомпаний «Аэрофлот», «Глобус» и «Уральские авиалинии».

Возобновляются рейсы по маршруту Кемерово – Бангкок. Полёты будет выполнять авиакомпания «AZUR air» на воздушных судах Boeing B757-200 с частотой один раз в 13 дней. Также будет продолжено выполнение рейсов авиакомпании «AZUR air» в Камрань и Пхукет с частотой один раз в 13 дней на воздушных судах Boeing B757-200.

С 25 октября 2017 года авиакомпания «Royal Flight» будет осуществлять полёты по маршруту Кемерово – Камрань с частотой один раз в 12 дней на воздушных судах Boeing B757-200. Также авиакомпания продолжает перевозку пассажиров по маршруту Кемерово – Утапао и Кемерово – Пхукет с частотой один раз в 12 дней, а с ноября 2017 года открывает рейсы Кемерово – ГОА с частотой один раз в 11 дней на воздушных судах Boeing B757-200.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
09/10/2017
Общество
Кемерово
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