Новости Кузбасса

В зимнем сезоне 2017-2018 года сохраняются ежедневные авиарейсы из Кемерово в Москву авиакомпаний «Аэрофлот», «Глобус» и «Уральские авиалинии».
Возобновляются рейсы по маршруту Кемерово – Бангкок. Полёты будет выполнять авиакомпания «AZUR air» на воздушных судах Boeing B757-200 с частотой один раз в 13 дней. Также будет продолжено выполнение рейсов авиакомпании «AZUR air» в Камрань и Пхукет с частотой один раз в 13 дней на воздушных судах Boeing B757-200.
С 25 октября 2017 года авиакомпания «Royal Flight» будет осуществлять полёты по маршруту Кемерово – Камрань с частотой один раз в 12 дней на воздушных судах Boeing B757-200. Также авиакомпания продолжает перевозку пассажиров по маршруту Кемерово – Утапао и Кемерово – Пхукет с частотой один раз в 12 дней, а с ноября 2017 года открывает рейсы Кемерово – ГОА с частотой один раз в 11 дней на воздушных судах Boeing B757-200.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Мужчина предстанет перед судом за кражу холодильника.
|
Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, все три подростка были найдены утром шестого...
|
На Hyundai пламя перебросилось с горящей Kia, которую, по предварительным данным, подожгли.
|
За ночь в Кемеровской области поступило 2 сообщения о возгорании частных бань.