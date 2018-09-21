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Международный аэропорт Кемерово оштрафован за нарушения в закупочной деятельности

21 сентября Кемеровское УФАС России оштрафовало ООО «МАК им. А.А. Леонова» на 10 тысяч рублей.

Административное дело в отношении аэропорта возбудила Кемеровская транспортная прокуратура, которая передала материалы в антимонопольный орган.

Согласно части 2 статьи 4.1 Закона о закупках* в течение трех рабочих дней со дня заключения договора заказчики обязаны вносить информацию и документы в реестр договоров. Однако проверка прокуратуры показала, что информацию по договору закупки на модернизацию систем видеонаблюдения общество разместило спустя практически месяц.

За нарушение Кемеровское УФАС привлекло ООО «МАК им. А.А. Леонова» к административной ответственности.

 

Для справки: в соответствии с частью 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ нарушение предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке <…>  влечет наложение административного штрафа <…> на юридических лиц  от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

* Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Общество
kuzbassnews.ru
21/09/2018
Общество
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