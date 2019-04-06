Международный автобусный маршрут Кемерово – Павлодар открыли в Кузбассе

Как сообщили в областном департаменте транспорта и связи, новый маршрут в Казахстан открыли по многочисленным просьбам пассажиров. Для этого Юргинское ГПАТП приобрело комфортабельный туристический автобус марки YUTONG ZK6122H9.



Тестовый рейс выполнили в марте. С 7 апреля автобус начнет перевозить пассажиров постоянно по понедельникам и воскресеньям. С кемеровского автовокзала он будет отправляться в 12:20, прибывать в Павлодар в 14:30 по местному времени. В пути он будет находиться 15 часов. Стоимость билетов составит: полный – 2260 рублей, детский – 1170 рублей, багажный – 457 рублей.





Фото: пресс-служба АКО