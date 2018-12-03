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Международный день инвалидов

В Тяжинском районе прошел ряд мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов.
В центре социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района прошла адресная благотворительная акция «Подари радость детям». Участниками акции стали неравнодушные люди и сотрудники учреждения. Принесенные ими игрушки и канцелярские принадлежности были собраны в подарочные наборы и вручены 4 детям, проживающим в семьях инвалидов по слуху.
Для инвалидов по слуху специалист по социальной работе Анна Евгеньевна Селюнова дала мастер-класс по изготовлению символа 2019 года. Всю технологию изготовления сувенира сурдопереводчик Зинаида Даниловна Евдокимова переводила на жестовый язык, а соцработник Марина Аркадьевна Кулемина, прошедшая обучение «Основам русского жестового языка», отрабатывала на практике полученные знания.
В Год добровольца и волонтера, в рамках месячника, посвященного Международному дню инвалида, в центре социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района прошла акция «Руки, творящие добро». Волонтеры отряда «Доброе сердце» Тяжинского агропромышленного техникума помогли людям с ограниченными возможностями здоровья в складировании дров и угля, очистке от снега придомовой территории.
В районном Доме культуры «Юбилейный» состоялся круглый стол по проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/12/2018
Общество
Тяжин
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