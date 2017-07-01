Международный день кооперативов

В поселке Тяжинский прошел прием у главы района, посвященный Международному дню кооперативов.

С профессиональным праздником работников, ветеранов и пайщиков кооперативного движения поздравил глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин. Кооператоры получили заслуженные награды.

За достигнутые трудовые успехи, высокий профессионализм, многолетнюю добросовестную работу и в связи с празднованием Международного дня кооперативов Почетной грамотой Центросоюза России награждена продавец магазина № 5 Тяжинского сельского потребительского общества Татьяна Васильевна Подлесных. Почетной грамотой Кемеровского областного союза потребительских обществ отмечены заведующая производством общественного питания Тяжинского сельского потребительского общества Евгения Викторовна Брюханова, заведующая производством хлебобулочного цеха Тяжинского районного союза потребительских обществ Елена Валентиновна Ивлева, заместитель председателя правления по организационно-массовой работе и кадрам Тяжинского сельского потребительского общества Анна Николаевна Колдышева. Благодарственным письмом Кемеровского областного союза потребительских обществ награждена пекарь Итаского хлебозавода Тяжинского районного союза потребительских обществ Светлана Владимировна Пырова.

Почётной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждены главный бухгалтер Тяжинского районного союза потребительских обществ Зоя Дмитриевна Альшевская, товаровед Тяжинского сельского потребительского общества Надежда Васильевна Гридина, продавец Тяжинского сельского потребительского общества Любовь Николаевна Кулажко, председатель Совета Тяжинского районного союза потребительских обществ Борис Николаевич Божко.

Потребительская кооперация района обслуживает 16 населенных пунктов, в которых расположен 21 магазин. Кооператорам приходится работать в непростых экономических условиях, когда все острей становится конкуренция, а платежеспособность сельского населения оставляет желать лучшего.

В 2016 году розничный товарооборот составил 115710 тыс. руб., годовая программа выполнена на 86 %. Относительно 2015 года товарооборот уменьшился на 11689 тыс. рублей.

Собственная продукция в общем товарообороте составляет 15 % от розничного товарооборота. Товарные запасы в системе составляют 17492 тыс. рублей, что позволяет обеспечить широкий ассортимент и внутригрупповую насыщенность товаров.

Глава района особо отметил за добросовестный труд коллектив магазина «Кооператор» (заведующая Татьяна Ивановна Долганова), Любовь Николаевну Бахову – магазин села Сандайка, Татьяну Викторовну Волченко – магазин деревни Георгиевка. Большое внимание уделяет расширению ассортимента товаров служба маркетинга – Светлана Николаевна Поспелова.

Надежда Николаевна Бакрашова (магазин № 8 поселка Итатский) в ущерб своей семье, долгое время работала одна, без выходных, пока не нашли второго продавца. В магазин села Новопокровка пришли новые продавцы: Ольга Николаевна Головкина и Людмила Алексеевна Никон. За короткое время они смогли завоевать своих покупателей, что сказалось на повышении товарооборота магазина.

В системе потребкооперации развивается и общественное питание. На территории поселка Тяжинский работает столовая, буфет в больнице, в поселке Итатский – кафетерий. В 2016 году товарооборот общественного питания составил 13334,2 тыс. руб., при годовой программе – 13500 тыс. руб., выполнение составило 99 %. Выработка собственной продукции общественного питания в 2016 году составила 11294 тыс. руб., в 2015 году – 10593 тыс. руб. Увеличение составило 701 тыс. руб. В 2016 году выработано полуфабрикатов на сумму 955,4 тыс. руб. В этом есть весомый вклад коллектива столовой № 1 (заведующая производством Евгения Викторовна Брюханова), Галины Петровны Колот, Ольги Владимировны Голубевой.

Объем производства потребительских товаров за 2016 год составил 14556,6 тыс. руб., при годовой программе 14500 тыс. руб. (101 %). В 2015 году объем составил 13913 тыс. руб., прирост составил 104,6 % или более 643 тыс. руб. В 2016 году выработано 334,3 тонн хлебобулочных изделий, в том числе 307,7 тонн хлеба, 22,8 тонн булочек. Ответственным отношением к порученному делу отличается коллектив Итатского хлебозавода (заведующая производством Галина Петровна Толуть).

Потребительская кооперация производит закуп излишков сельскохозяйственной продукции выращенной на подворье сельских жителей. Объем закупок в 2016 году составил 7251 тыс. руб., в 2015 году – 5286 тыс. руб., увеличение – на 1965 тыс. руб. Было закуплено для собственных нужд 16,9 тонн мяса и 12 тонн картофеля. Вся закупленная сельскохозяйственная продукция перерабатывается на собственном производстве.

Особое внимание на предприятии уделяется укреплению материальной базы. На ремонт затратили 481 тыс. руб., приобретено основных средств на сумму 3853 тыс. руб. В 2016 году провели ремонт столовой. Частично отремонтировали служебные помещения (кухня, моечный цех). В поселке Итатский провели ремонт в кафетерии – установили пластиковое окно, обшили и покрасили здание снаружи, отремонтировали крыльцо, установили козырек.

Возобновил работу колбасный цех «Модуль». Кооператоры получили грант на развитие сельскохозяйственного потребительского кооператива в сумме 2679 тыс. руб, в том числе 2306 руб. – из федерального бюджета и 372400 – из областного бюджета. Вложено своих средств – 1810 тыс. руб. За счет этого был налажен выпуск колбасных изделий и копченостей, мясных полуфабрикатов.

Стабильность и устойчивость предприятия обусловлена наличием материальных и трудовых ресурсов. Основные усилия направлены на повышение эффективности социально-экономической деятельности, сохранность кооперативной собственности, наиболее полное использование резервов в производственной и торговой деятельности.

Доставка товаров в магазины, которые расположены в сельской местности, где низкая плотность населения, проживают в основном пенсионеры, отдаленность, высокие коммунальные затраты – все это приводит к снижению экономической эффективности.

Из 21 магазина, 8 являются планово убыточными. На доставку социально значимых товаров в отдаленные магазины расходуются 1200 тыс. руб. Поэтому приходится закрывать малоэффективные магазины. В 2016 году были закрыты магазины в селах Ступишино и Новопокровка.

Величина прибыли имеет стратегическое значение, поступая в виде налога для обеспечения выполнения различных государственных программ. Уплачено налогов и сборов в бюджеты всех уровней 9855 тыс. руб. Задолженности по уплате налогов у кооператоров нет. Средняя зарплата по предприятию – 12834 рублей. В процессе хозяйственной деятельности, получена чистая прибыль 1891 тыс. руб.

Самый больной вопрос для предприятия – нехватка квалифицированных работников. В системе потребительской кооперации работает 117 человек. Численность пайщиков составляет 1121 человек. Серьезной проблемой для предприятия стало старение кадров. Доля работающих в возрасте до 30 лет – 10 %, старше 55 лет – 39 %. Ведется работа по привлечению молодых кадров – специалистов, работников массовых профессий. Налажено взаимодействие с учебными заведениями, один специалист обучается за счет предприятия.

Кризис вынудил кооператоров свернуть часть перспективных проектов, направленных на развитие всех отраслей кооперативного хозяйства. Сегодня пришлось вернуться к системе жесткой экономии средств и ресурсов. Тем не менее, для потребительской кооперации, которая по праву относит себя к «социально ориентированному и ответственному бизнесу», на первом плане по-прежнему остается человек.