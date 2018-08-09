Международный день коренных народов мира

В Акимо-Анненском СДК Тяжинского района прошел круглый стол «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья».

Культработники рассказали детям о коренных народах. В настоящее время общая численность коренных народов на планете составляет 370 миллионов человек, которые живут более чем в 90 странах и представляют множество языков и культур. В Российской Федерации – 47 этносов, где выделяются 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В поселке Тяжинский прошла детская познавательно-развлекательная программа, посвященная северным народам. В Парке культуры и отдыха ребят ждал культурный экспресс. Подростки познакомились с культурой и обычаями коренных народов севера России – коми (зырян), эскимосов, чукчей, хантов. Также ребята приняли участие в национальных играх.