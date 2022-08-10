Международный день коренных народов мира отметили в Тяжинском округе

На площади Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский состоялась детская игровая программа «Живая нить традиций». Ребята узнали историю праздника, приняли участие в эвенкских, таджикских, якутских, русских народных играх. Завершилась программа раскрашиванием русской национальной игрушки – матрешки.

Ребята из подростковой трудовой бригады на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних приняли участие в квест-игре «Сохрани традиции предков». Дети познакомились с культурой, обычаями и традициями малочисленных народов.

В группе дневного пребывания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних прошел исторический час «Коренное население Кузбасса». В регионе проживают коренные народы – шорцы, телеуты, кумандинцы. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в Кемеровской области проживали 10672 шорца, 2520 телеутов и 225 кумандинцев.

На центральной площади поселка Тяжинский прошла акция «Языки коренных народов Кузбасса», организованная работниками центральной окружной библиотеки имени Н. И. Масалова. В Итатском ГДК состоялась игровая программа «Национальные игры на свежем воздухе». В Преображенской сельской библиотеке прошел познавательный час «Язык – живая душа народа», в Листвянской сельской библиотеке – познавательно-игровая программа «К своим истокам прикоснись».

Для жителей деревни Акимо-Анненка библиотекари подготовили познавательную программу «Культура народов севера Кузбасса». В Почаевской сельской библиотеке совместно с клубом проведен познавательный час «Из нас слагается народ». В Итатской модельной библиотеке семейного чтения прошла игра-викторина «Праздники и обычаи народов Кузбасса». В ходе игры ребятишки отвечали на вопросы в раундах - «Народные праздники», «Фольклор», «Мифология», «Народные игрушки», «Посуда», «Восстанови пословицу», «Времена года».