История человечества хранит много скорбных дат и ужасающих деяний, многие из которых пришлись на XX век, вместивший сразу две мировых войны. Одной из самых страшных страниц человеческой истории стала история фашистских концентрационных лагерей. Концлагеря не зря получили название лагерей смерти, с 1933 по 1945 год через них прошло около 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них около 12 миллионов погибли, при этом каждый пятый узник был ребенком. Для нашей страны это особая дата, так как около 5 миллионов погибших являлись гражданами СССР.

В память о погибших и выживших ежегодно 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Эта дата была выбрана и утверждена ООН не случайно. Она была установлена в память об интернациональном восстании узников концентрационного лагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года. Международный трибунал в Нюрнберге в 1946 году признал, что заключение в неволю мирных граждан иностранных государств, равно как и использование их труда в принудительном порядке в интересах Германии, являлось не только военным преступлением гитлеровского режима, но и преступлением против человечности.

Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концентрационных лагерей, тюрем и гетто. Среди всемирно известных концлагерей гитлеровской Германии, в которых содержались и гибли десятки и сотни тысяч узников, выделяют такие фабрики смерти как Освенцим (Аушвиц), Майданек, Маутхаузен, Заксенхаузен, Равенсбрюк, Треблинка, Штуттгоф. Десятки тысяч жертв насчитывали и концлагеря, которые были созданы гитлеровцами на территории СССР – Саласпилс, Алитус, Озаричи, 9-й форт Каунаса.

На Тяжинской земле тоже проживали люди, которые пережили весь ужас фашистских концлагерей. Иван Иванович Свисленок родился в Гомельской области. Когда началась война, ему было 5 лет. В конце 1941 года в деревню пришли немцы, отряд карателей расстреливал и сжигал местных жителей. Через некоторое время немцы собрали оставшихся в живых детей и женщин и отправили в село Озаричи, где на топких болотах, огороженных колючей проволокой, организовали лагерь. Всю зиму люди жили в шалашах, погибая от голода и холода. В марте 1944 года заключённых освободила советская военная разведка. После войны Иван Иванович, отслужив в армии в городе Баку, по комсомольской путевке уехал в Казахстан, где и обзавелся семьей. С 1976 года Иван Иванович жил в Тяжинском районе. Вся его трудовая жизнь была связана с железной дорогой.

Юрий Николаевич Рубекин родился и жил в городе Брянске. С началом войны вместе с матерью перебрался жить в село, где с продовольствием было немного легче. В течение двух месяцев он помогал партизанам подвозить боеприпасы. В 1941 году вместе с матерью и сестрой был вывезен немцами из Брянской области. Переодевшись в женскую одежду, вместе с родными попал в женский лагерь в городе Севск. Там их поместили в лагерь, обнесенный колючей проволокой, где узники жили в наспех построенных бараках. Вместе со всеми работал на лесоповале, обрубал сучья. В сентябре 1943 года заключенные были освобождены частями Красной Армии. В 1959 году Юрий Николаевич приехал в Тяжинский район, в село Даниловка. Работал в Тяжинском леспромхозе. Здесь встретил свою будущую жену, с которой прожил всю жизнь, совместно воспитали двух дочерей.

Иван Семенович Жаркин родился в Смоленской области. 22 июля 1941 года его село заняли немцы. В один из дней его отправили в товарном вагоне в Германию, в трудовой лагерь города Любек. В мужском лагере их было 350 человек. Работал на фабрике «Дрегерверг» токарем, изготавливал детали на станках. Трудились по 12 часов в сутки. Кормили плохо, на сутки давали всего 200 граммов хлеба. В мае 1945 года лагерь освободили англо-американские войска. После освобождения И. С. Жаркин служил в армии 3 года, до 1948 года. Затем работал на Минском автомобильном заводе. В Тяжинском районе оказался случайно, приехал в гости и остался. Трудился на различных предприятиях поселка Тяжинский.

Международный день освобождения узников фашистских концентрационных лагерей 11 апреля отмечается во всем мире памятными мероприятиями, поминовением погибших граждан, возложением цветов к местам массового захоронения и могилам жертв фашизма. Только сохраняя память о тех страшных событиях, и отдавая дань уважения погибшим и выжившим узникам фашистских концлагерей, можно надеяться на то, что подобное в человеческой истории больше никогда не повторится.