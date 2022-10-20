Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Международный день повара отметили в Тяжинском агропромышленном техникуме

В группах, обучающихся по профессии «Повар, кондитер» прошли различные мероприятия, приуроченные к этой дате. Студенты 3 курса под руководством мастеров производственного обучения Елены Анатольевны Лазаренко и Татьяны Михайловны Никон дали студентам-первокурсникам мастер-класс. Ребята поделились кулинарными секретами изготовления розочек из слоеного теста с яблоком.
В группе студентов 2 курса состоялась встреча с выпускницей Тяжинского агропромышленного техникума 2000 года по профессии «Повар, кондитер», ныне поваром столовой учебного заведения Евгенией Владимировной Радченко.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/10/2022
Образование
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus