Международный день повара отметили в Тяжинском агропромышленном техникуме

В группах, обучающихся по профессии «Повар, кондитер» прошли различные мероприятия, приуроченные к этой дате. Студенты 3 курса под руководством мастеров производственного обучения Елены Анатольевны Лазаренко и Татьяны Михайловны Никон дали студентам-первокурсникам мастер-класс. Ребята поделились кулинарными секретами изготовления розочек из слоеного теста с яблоком.

В группе студентов 2 курса состоялась встреча с выпускницей Тяжинского агропромышленного техникума 2000 года по профессии «Повар, кондитер», ныне поваром столовой учебного заведения Евгенией Владимировной Радченко.