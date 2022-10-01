Международный день пожилых людей отметили в Тяжинском округе

В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский состоялась праздничная программа «Ваших лет золотые россыпи». Присутствующих в зале представителей старшего поколения поздравили глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин, председатель Совета ветеранов Тяжинского округа Людмила Петровна Стебайлова. Для пожилых людей были организованны чайные столы со сладостями. Также состоялся концерт художественной самодеятельности Дома культуры «Юбилейный», педагогов и учащихся детской школы искусств № 31.

На сцене Итатского ГДК состоялся праздничный концерт «Тепло сердец, даря друг – другу». В адрес пожилых жителей поселка прозвучали теплые слова благодарности и поздравления от имени Совета ветеранов поселка Итатский, а также музыкальные подарки от вокального трио «Бабье лето» (руководитель Антонина Харабрина), вокального ансамбля «Подруженьки» (руководитель Татьяна Лебедева).

Замечательным подарком для ветеранов стали музыкальные композиции, исполненные на пианино Полиной Чертковой и ее ученицей Ксенией Изотовой. Своим творчеством присутствующих порадовали участники танцевального коллектива детсада «Гусельки» и театрального коллектива «Артистенок». Также со своими номерами выступили участники театрального коллектива «Событие» (руководитель Софья Максимова), а также, семья Карташевых. Диалог молодости и старости прочли Екатерина Вальтер и Анастасия Орлова. Сольное исполнение Татьяны Кузменковой и Татьяны Лебедевой, не оставило в зале равнодушных.

Специалисты Тяжинской центральной детской библиотеки провели мастер-класс, по изготовлению осенней корзинки из фетра «Нам года – не беда, коль душа молода». Библиотекари поздравили бабушек и дедушек с праздником, пожелали им здоровья и долголетия. Представителям старшего поколения подарили осенние корзиночки, сделанные руками детей и буклеты с поздравлениями.