24 мая в 18:00 на придомовых территориях многоквартирных домов прошли дворовые встречи с развлекательной программой, посвященные акции «Международный день соседей»:
во дворе дома 89 и 87 по ул. Комсомольской
во дворе дома 41 по ул. Комсомольская
во дворе дома 25 и 27 по ул. 60 лет Октября (п. Малиновка)
Калтанский городской округ активно поддерживает проведение акции «Международный День соседей». Творческие коллективы ДК «Энергетик», ДК «Прогресс» и ЦБС подготовили для жителей игровую развлекательную программу для всех возрастных категорий. Цель акции - создать условия для развития добросовестных отношений, дружеской взаимопомощи и борьбы с одиночеством.
Несмотря на то, что акция "День соседей" празднуется в нашей стране не так давно, она уже приобретает популярность среди населения. Этот праздник жители Калтанского городского округа отметили с большим удовольствием. По окончанию мероприятий самым активным участникам конкурсов были вручены сладкие подарки.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Если хоккей в Новокузнецке является любимой игрой, то люди будут ходить на свою команду,...
|
Житель города Киселевск (Кемеровская область) предстанет перед судом за то, что украл у будущей...
|
Руководителей банка подозревают в выдаче заведомо невозвратных займов В деле о банкротстве...
|
В Новокузнецке пьяный мужчина избил и изнасиловал 13-летнюю девочку. По информации пресс-службы СУ...