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«Международный день соседей»

24 мая в 18:00 на придомовых территориях многоквартирных домов прошли дворовые встречи с развлекательной программой, посвященные акции «Международный день соседей»:

во дворе дома 89 и 87 по ул. Комсомольской

во дворе дома 41 по ул. Комсомольская

во дворе дома 25 и 27 по ул. 60 лет Октября (п. Малиновка)

Калтанский городской округ активно поддерживает проведение акции «Международный День соседей». Творческие коллективы ДК «Энергетик», ДК «Прогресс» и ЦБС подготовили для жителей игровую развлекательную программу для всех возрастных категорий. Цель акции - создать условия для развития добросовестных отношений, дружеской взаимопомощи и борьбы с одиночеством.

Несмотря на то, что акция "День соседей" празднуется в нашей стране не так давно, она уже приобретает популярность среди населения. Этот праздник жители Калтанского городского округа отметили с большим удовольствием. По окончанию мероприятий самым активным участникам конкурсов были вручены сладкие подарки.

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kuzbassnews.ru
25/05/2017
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