23 января в Международный день студента в ГАУК «Кузбасскино» пройдет молодежная реп вечеринка New School «Hip-Hop vibe party», с участием исполнителей музыкального объединения AKUMA squad (современное реп объединение города Кемерово).
Ребята занимаются современным музыкальным направлением с 2012 года. Гостей ждет эмоциональный и энергичный поток музыки от приглашенного Dj, киловатты звука и света, хорошее настроение и масса лучших танцевальных треков от настоящих профессионалов.
В завершении вечеринки состоится показ тематической комедии из фильмофонда ГАУК «Кузбасскино».
Подробная информация на сайте kuzbasskino.ru, в социальных сетях и по телефону: 36-43-69, количество мест ограничено, возрастное ограничение 18+.
14/01/2021
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