Международный день защиты детей в «Кузбасскино»

В рамках Международного дня защиты детей 1 и 2 июня в ГАУК КО «Кузбасскино» пройдут благотворительные кинопоказы.

1 и 2 июня в 13.00 открывшийся второй зал «Альтернатива» по адресу: пр. Советский, 4, распахнет свои двери для всех желающих бесплатно посмотреть «Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров» (2016, 6+). Знакомая всем история о Робинзоне Крузо, попавшем на необитаемый остров. Попугаю по кличке Вторник и его друзьям — хамелеону, тапиру и другим обитателям острова предстоит поближе познакомиться с незнакомым зверем «человеком» и вместе с ним пережить массу опасных и веселых приключений.

Для воспитанников муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) "Детский дом №1" показ мультфильма «Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров» (2016, 6+) состоится 1 июня в 15.00.

Приглашаем кемеровчан и гостей столицы в «Кузбасскино» по адресу: г. Кемерово, пр. Советский,4.

Подробности по тел. 36-30-31, 36-44-10.