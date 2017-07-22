В поселке Шушенское Красноярского края завершился XIV Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» - 2017.

Фестивальные мероприятия начинались в 8 часов утра и заканчивались после полуночи: оздоровительные практики для взрослых и детей, игры народов мира, обряды, мастер-классы от номинантов и членов жюри этномузыкальной премии «МИРА» и многое другое.

Музыка начинала звучать ранним утром, когда гости фестиваля отправлялись на утренние обряды – косить траву и собирать росу. Без музыки не обходилась ни одна площадка фестиваля. Площадка «Этнопарк» демонстрировала мастер-класс по приготовлению блюд сибирской кухни с обязательными дегустациями, чайными церемониями.

Новинка «Этнопарка» – это работа площадки «Этнодеревня». Здесь располагались традиционные жилища коренных народов Сибири – эвенкийский и таймырский чумы, хакасская, бурятская и тувинская юрты. В них проходили тематические мастер-классы, экскурсы в быт и традиции северян.

Гостям праздника был представлен заповедный городок, организованный в честь столетия заповедной системы России. Здесь «разместились» заповедники и национальные парки Алтае-Саянского экорегиона, а также другие природоохранные организации. В заповедном городке всех желающих ожидали интересные мастер-классы и знакомство с сувенирной продукцией.

Завершился фестиваль Гала-концертом и церемонией награждения номинантов конкурса на присуждение этномузыкальной и мастеровой премии «МИРА». Преподаватель Тяжинской детской художественной школы № 13 Наталья Николаевна Емельянова, представившая на фестиваль работы из соломки, награждена Дипломом номинанта мастеровой премии «МИРА» в номинации «Традиционные ремесла».