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Международный проект - цикл онлайн-перфомансов «Божественная комедия»

14 сентября 2021 года мир будет отмечать 700 лет со дня смерти великого итальянского поэта Данте Алигьери. Символично, что именно 14 сентября начинается цикл онлайн-перфомансов «Божественная комедия». Начало в 17:00 (Мск).

В цикле онлайн-перфомансов зрителям предстоит вслед за Данте спуститься в Ад, пройти через Чистилище, достигнуть Рая и… лучше понять самих себя. Каждый перфоманс будет состоять из вступления автора перфоманса, с комментариями и пояснениями историко-культурного характера,  чтения поэмы на итальянском,  русском языках и обсуждения.

Участники проекта: Александр Нордштрем (ШВЕЦИЯ) — автор и ведущий перфоманса: театральный режиссер, поставил более 150 спектаклей в России, Белоруссии, Латвии, Швеции, Дании, Финляндии, Италии, Швейцарии, руководитель театральных лабораторий в России, Швеции и Италии;  Донато Киарелло (ИТАЛИЯ) - актер, будет читать поэму на итальянском; Никита Пивоваров (РОССИЯ) - актер Новокузнецкого драматического театра, познакомит с русским переводом поэмы.

Участники взяли на себя смелость проникнуть в мир Данте и приоткрыть завесу тайны над красочными аллегориями и символами, которыми щедро пользовался автор на страницах своего произведения.

Генеральный партнер проекта:  ГАУК "Новокузнецкий драматический театр".

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
10/09/2020
Культура
Новокузнецк
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