В Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» прошел торжественный прием главы района, посвященный Международному женскому дню.

С праздником женщин поздравили глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин и председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин.

У женского праздника более чем вековая история. 8 марта 1908 года по призыву нью-йоркской социал-демократической женской организации состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин. Тогда более 15 тысяч женщин прошли маршем через весь город.

В 1910 году Клара Цеткин на Второй Международной социалистической женской конференции, проходившей в Копенгагене предложила учредить международный женский день. Предполагалось, что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам. В рамках движения за мир свой первый Международный женский день российские женщины отметили в первое воскресенье февраля 1913 года.

С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, Международный женский день стал не только праздником, но и нерабочим днем. Постепенно праздник потерял свое феминистское содержание, став днем признания непреходящей значимости прекрасной половины человечества. С 1975 года Организация объединенных наций начала 8 марта проводить Международный женский день. После распада Советского Союза день 8 марта остался государственным праздником Российской Федерации.

Самодеятельные артисты и работники культуры подготовили для представительниц прекрасной половины человечества праздничную концертную программу. Своим творчеством женщин порадовали юные артисты танцевальных ансамблей «Радость», «Созвездие», «Горошины» и театра танца «Весна». Таккже на сцене районного Дома культуры выступили участники эстрадной студии «Квинта», вокального ансамбля «Звонкие нотки», вокальной группы хора ветеранов имени Юрия Черняева, ансамбля «Чаровница», эстрадной группы «Сибирский тракт» и другие.