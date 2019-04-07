Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Междуреченец пытался устроиться на работу по поддельному диплому

В Междуреченске мужчина, устраиваясь на работу, предоставил в отдел кадров диплом об окончании ВУЗа с признаками подделки.

Сотрудник отдела кадров обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что 50-летний житель Междуреченска приобрел необходимый документ у неизвестного через Интернет за 30 000 рублей.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». В соответствии с санкциями статьи, наказание составляет наложение штраф в размере до 80 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.

Происшествия
Топ
Междуреченск
kuzbassnews.ru
07/04/2019
Происшествия
Топ
Междуреченск
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Стало известно, сколько получает сушист в Кузбассе
Специалисты подсчитали, сколько в среднем получает сушист в 70 крупных городах России. В подборку...
В Прокопьевске загорелся центральный рынок
В Кемеровской области в городе Прокопьевск горел центральный рынок, передает ОТР. Об этом сообщают...
Стало известно, сколько получает сушист в Кузбассе
Специалисты подсчитали, сколько в среднем получает сушист в 70 крупных городах России. В подборку...
Определены богатейшие депутаты Кузбасса
Депутаты кемеровского горсовета отчитались о доходах за 2018 год. Самый богатый из них — топ-...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus