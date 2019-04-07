Междуреченец пытался устроиться на работу по поддельному диплому

Стало известно, сколько получает сушист в Кузбассе Специалисты подсчитали, сколько в среднем получает сушист в 70 крупных городах России. В подборку...

В Прокопьевске загорелся центральный рынок В Кемеровской области в городе Прокопьевск горел центральный рынок, передает ОТР. Об этом сообщают...

Стало известно, сколько получает сушист в Кузбассе Специалисты подсчитали, сколько в среднем получает сушист в 70 крупных городах России. В подборку...