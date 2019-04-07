Междуреченец пытался устроиться на работу по поддельному диплому

В Междуреченске мужчина, устраиваясь на работу, предоставил в отдел кадров диплом об окончании ВУЗа с признаками подделки.
Сотрудник отдела кадров обратился в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что 50-летний житель Междуреченска приобрел необходимый документ у неизвестного через Интернет за 30 000 рублей.
Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». В соответствии с санкциями статьи, наказание составляет наложение штраф в размере до 80 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.
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