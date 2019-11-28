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Междуреченец стал лучшим педагогом допобразования

Лучшим педагогом дополнительного образования Кузбасса признан междуреченец Аркадий Мальцев.

Специалист Детско-юношеского центра Аркадий Мальцев стал победителем областного этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», который проходил с 19 по 22 ноября в Кемерове. Теперь ему предстоит защищать честь Кузбасса в финале в Москве.

 

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
28/11/2019
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