Междуреченец выдал инспекторам Росгвардии незаконное оружие

В Междуреченске инспекторы лицензионно-разрешительной работы кузбасской Росгвардии выразили благодарность 33-летнему местному жителю. Гражданин добровольно выдал незаконное охотничье ружье. По словам мужчины, оружие он нашел в городском парке в снегу.

Горожанин знал из СМИ о проводимой в области профилактической операции, поэтому решил добровольно выдать опасную находку сотрудникам Росгвардии. По предварительной информации, незарегистрированным оружием является двуствольное ружье ТОЗ-БМ 16 калибра. В настоящий момент проводится проверка, по окончанию которой может быть принято решение о выплате горожанина денежного вознаграждения в размере 7 000 рублей.

Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!