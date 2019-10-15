Междуреченка Екатерина Дынник - бронзовый призер чемпионата мира по боксу

10 тысяч человек получат кардиопомощь в Новокузнецке, а не в Кемерове Именно столько жителей с сердечно-сосудистыми проблемами перестанут ездить лечиться в Кемерово. Они...

Власти Кемерова оспаривали решение о незаконности ввода «Зимней вишни» Власти Кемерова оспаривали августовское решение суда о незаконности ввода сгоревшего ТЦ «Зимняя...

Неизвестные разрушили ограду в саду Металлургов в Новокузнецке В южной столице Кузбасса утром 14 октября местные жители обнаружили повреждения ограды сада...