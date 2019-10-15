Междуреченка Екатерина Дынник - бронзовый призер чемпионата мира по боксу

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С 3 по 13 октября в Улан-Удэ (Республика Бурятия) проходил чемпионат мира по боксу среди женщин. Это 11-й женский чемпионат планеты по боксу.В четвертьфинале Лилия Аетбаева выходила на ринг в весовой категории до 57 кг против представительницы Вьетнама Ти Там Нгуен. В результате Екатерина Дынник стала спортсменкой, которая принесла первую медаль сборной России на чемпионате мира в Улан-Удэ. Фото: пресс-служба администрации Междуреченска
15/10/2019
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