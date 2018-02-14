Междуреченская лыжница вернулась с Первенства России по лыжным гонкам

С 7 по 10 февраля в Рыбинске, в Центре лыжного спорта "Дёмино", прошло Первенство России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 15-16 лет, 2002-2003 г.р.

В соревнованиях приняли участие 450 спортсменов из 50 регионов России.

Ксения Нарежная из Междуреченска в классическом стиле на дистанции 5 км стала 26-й, а в гонке в свободном стиле на дистанции 3 км заняла 15 место, оставив позади себя 200 сильнейших спортсменов.