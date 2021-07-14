Междуреченские росгвардейцы помогли горожанину вернуть утерянную банковскую карту

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 35-летнего подозреваемого, который совершал покупки с помощью чужой банковской карты.

В вечернее время группа задержания прибыла на сигнал 59-летнего местного жителя, который сообщил, что неизвестный мужчина расплатился в одном из магазинов его банковской картой. По предварительной информации, потерпевший потерял платежное средство. Спустя время горожанину на телефон пришло СМС-оповещение о совершении покупки в одном из ближайших магазинов.

В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы задержали 35-летнего местного жителя, который успел расплатиться за продукты в нескольких торговых точках. Ранее привлекавшийся к административной ответственности за хулиганство горожанин признался, что обнаружил банковскую карту на улице и решил совершить с ее помощью покупки.

Для дальнейшего разбирательство росгвардейцы передали задержанного мужчину сотрудникам органов внутренних дел. Платежное средство возвращено владельцу.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что найденные вещи следует возвращать собственнику. Если такого найти не представляется возможным о находке нужно сообщить в полицию или в орган местного самоуправления. В противном случае за кражу предусмотрена уголовная ответственность.