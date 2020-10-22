Междуреченские росгвардейцы задержали дебошира, устроившего погром в баре

К строительству моста через реку Томь в Новокузнецке приступят не позднее 2022 года В Орджоникидзевском районе Новокузнецка (Кемеровская область) построят новый мост через реку Томь:...

Губернатор Кемеровской области сообщил о заражении коронавирусом супруги Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что его супруга Анна заразилась...

Коронавирус никак не поменял принципы работы скорой помощи На еженедельном брифинге, посвящённом борьбе с коронавирусной инфекцией, представители Минздрава...