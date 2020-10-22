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Междуреченские росгвардейцы задержали дебошира, устроившего погром в баре

 В Междуреченске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал 27-летнего местного жителя, причастного в повреждении имущества городского бара.

 Росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» из питейного заведения по улице Весенняя. Бармен указала на одного из посетителей, который во время отдыха повел себя неадекватно, схватил стеклянную бутылку и разбил ей установленный в помещении телевизор. Испуганная работница нажала тревожную кнопку. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали дебошира с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, мужчина отдыхал со своей девушкой, с которой у него произошла словесная ссора. В результате задержанный разозлился и повредил имущество заведения.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали горожанина правоохранителям.

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
22/10/2020
Происшествия
Междуреченск
Новости Кузбасса

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