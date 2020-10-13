Междуреченские росгвардейцы задержали подозреваемого, который обокрал посетительницу парикмахерской

В Междуреченске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны по приметам обнаружил и задержал подозреваемого в краже дамской сумочки.

За помощью к стражам правопорядка обратилась 40-летняя посетительница одной из городских парикмахерских. Она сообщила, что у нее похитили оставленную без присмотра женскую сумку, в которой находились банковские карты, наличные денежные средства, документы, а также ключи от автомобиля и квартиры. При просмотре записей с камер видеонаблюдения росгвардейцы установили, что похитителем является один из посетителей салона парикмахерских услуг. Выяснив приметы подозреваемого, росгвардейцы приступили к поиску.

В результате подходящего под описание злоумышленника росгвардейцы задержали в одном из дворов. Им оказался не судимый 49‑летний житель села Камышино, который ранее пытался безуспешно расплатиться в магазине похищенной банковской картой. Кроме этого, у него были обнаружены документы заявительницы. Мужчина рассказал, что бросил сумку с личными вещами горожанки в подвал многоквартирного дома.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям. Похищенное имущество найдено и возвращено законной владелице.