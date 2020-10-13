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Междуреченские росгвардейцы задержали подозреваемого, который обокрал посетительницу парикмахерской

    В Междуреченске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны по приметам обнаружил и задержал подозреваемого в краже дамской сумочки.

    За помощью к стражам правопорядка обратилась 40-летняя посетительница одной из городских парикмахерских. Она сообщила, что у нее похитили оставленную без присмотра женскую сумку, в которой находились банковские карты, наличные денежные средства, документы, а также ключи от автомобиля и квартиры. При просмотре записей с камер видеонаблюдения росгвардейцы установили, что похитителем является один из посетителей салона парикмахерских услуг. Выяснив приметы подозреваемого, росгвардейцы приступили к поиску.

    В результате подходящего под описание злоумышленника росгвардейцы задержали в одном из дворов. Им оказался не судимый 49‑летний житель села Камышино, который ранее пытался безуспешно расплатиться в магазине похищенной банковской картой. Кроме этого, у него были обнаружены документы заявительницы. Мужчина рассказал, что бросил сумку с личными вещами горожанки в подвал многоквартирного дома.

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям. Похищенное имущество найдено и возвращено законной владелице.

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
13/10/2020
Происшествия
Междуреченск
Новости Кузбасса

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