Межрегиональные тренировочные учения прошли в Кемеровской области-Кузбассе

24.06.2022 на территории города Беловского городского округа Кемеровской области прошли межрегиональные специальные учения по ликвидации опасных болезней животных. Учения направлены на отработку мер по недопущению возникновения, распространения, ликвидации заразных болезней животных. Также ценен и обмен опытом в проведении оздоровительных ветеринарно-санитарных мероприятий.

В мероприятии приняли участие представители ветеринарных служб Алтайского края, Хакассии, Томской и Новосибирской областей и Кузбасса, Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу, глава города Белово Курносов А.В., заместитель Председателя Правительства Кузбасса по агропромышленному комплексу Ильин Д.П.

Ветеринарные специалисты обсудили эпизоотическую ситуацию по АЧС в России и за рубежом. Особое внимание уделили взаимодействию органов исполнительной власти и заинтересованных структур в ликвидации условного очага опасной инфекции на территории Беловского муниципального района.

Практическая часть учений прошла на площадке у стелы Белова. Здесь состоялся смотр сил и средств, задействованных при ликвидации возможного очага распространения африканской чумы свиней, сибирской язвы.