Микрокредитная компания Гудмани незаконно размещала баннер в Кемерове

13 августа Кемеровское УФАС России признало ООО МКК «Маяк» нарушившим Закон о рекламе.

Ранее в антимонопольный орган поступило обращение о незаконной рекламе компании Гудмани (ООО МКК «Маяк») на фасаде дома, предлагающей быстрое получение средств. Управление городского развития администрации г.Кемерово сообщило в УФАС, что согласование на размещение такого баннера по проспекту Ленина не выдавало.

Согласно требованиям Закона о рекламе установка и эксплуатация рекламной конструкции возможна только при наличии разрешения, выданного органом местного самоуправления.

Микрокредитной компании выдано предписание устранить нарушение. Материалы дела будут переданы должностному лицу для возбуждения административного производства.

Для справки: В соответствии с частью 9 статьи 19 ФЗ «О рекламе» установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выдаваемого на основании заявления собственника <…> органом местного самоуправления городского округа, на территориях которых предполагается осуществлять установку и эксплуатацию рекламной конструкции.